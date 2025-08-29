На своем официальном сайте Севилья подтвердила о переходе Сесара Аспиликуэты. Защитник подписал контракт на правах свободного агента.

Соглашение Аспиликуэты с Севильей будет действовать один год с возможностью продления еще на сезон. Сесар остался летом без клуба, поскольку его контракт с Атлетико завершился. Большую часть своей карьеры защитник провел в Челси, с которым выигрывал Лигу чемпионов, дважды Лигу Европы и дважды завоевывал титул чемпиона Англии.

Севилья в сезоне 2024/25 завершила чемпионат Испании лишь на 17-м месте, находится в критическом положении. После двух стартовых поражений нынешнего сезона клуб идет 18-м.

