Шахтер сегодня, 14 июля, провел тренировку на сборе в Словении, где продолжает подготовку к ответному матчу во 2-м раунде квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса.

Соперник Шахтера прервал серию без побед, забив решающий мяч на последних минутах

На занятии рядом с тренерским штабом "горняков" присутствовал и легендарный бывший форвард сборной Хорватии Марио Манджукич (поиграл за Атлетико, Баварию, Ювентус, Милан). Интересно, что Манджукич был партнером Дарио Срны в национальной команде, а с Ардой Тураном успел поиграть вместе в составе Атлетико.

Среди достижений Марио – победа в Лиге чемпионов в составе Баварии, финал ЧМ-2018 со сборной Хорватии, финал Лиги чемпионов вместе с Ювентусом, а также 2 чемпионства Германии, 5 Скудетто, 3 Кубка Италии, 2 Кубка Германии, 2 Суперкубка Италии и по 1 Суперкубку Германии, Испании и УЕФА.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря