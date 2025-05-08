"Футбол 24" проанализировал полуфинал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом (2:1). Смотрите новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Накануне в столице Франции ПСЖ сумел завоевать вторую путевку в финал нынешней ЛЧ. На Парк де Пренс чемпионы Лиги 1 в ответном матче переиграли лондонский Арсенал.

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Выдержав стартовый натиск, парижанам дважды удалось пробить Давида Райю, забив в каждом из таймов. Один мяч "канонирам" удалось отквитать стараниями Букайо Сака. Через несколько минут вингер имел прекрасную возможность сравнять счет, но удивительным образом не сумел попасть в пустые ворота после прострела Рикардо Калафьори.

3:1 – по итогам двух матчей. За главный клубный трофей Европы парижане поспорят с миланским Интером, которому в сумасшедшей перестрелке удалось переиграть Барселону.

Если доверять расчетам суперкомпьютера Opta, то фаворитом считается ПСЖ – 53,6%, шансы команды Симоне Индзаги на триумф – 46,3%.