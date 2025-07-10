Болонья предложила Шахтеру 25 млн евро за вингера Кевина. Еще 5 млн евро "россоблу" могут доплатить в виде бонусов – в зависимости от результативности бразильца в Италии. Об этом информирует Globo Esporte.

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Сообщается, что 10% суммы, какой бы она ни была, получит бывший клуб Кевина Палмейрас.

В прошлом сезоне Кевин сыграл за "горняков" 35 матчей, в которых забил 9 мячей и оформил 4 ассиста. Контракт бразильца с Шахтером рассчитан до декабря 2028 года.

Напомним, что Кевин был признан лучшим игроком Шахтера по итогам прошлого сезона. Также он стал штатным пенальтистом команды.

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