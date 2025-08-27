Кубок Германии, 1-й раунд

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (по пенальти – 7:8)

Голы: Колер, 8, Ди Микеле, 77, 85, Конте, 104 – Демирович, 11, 60, Вольтемаде, 89, Ба, 92 (автогол)

Из-за участия в Суперкубке Германии кубковый матч Штутгарта с Айнтрахтом из Брауншвейга был отложен на несколько дней. Команда Ули Хёнеса неудачно начала сезон: она проиграла как в Суперкубке страны, так и в первом туре Бундеслиги. Терпеть поражение в третьем матче подряд швабы не имели права.

Звезда сборной Португалии забил сумасшедший мяч в стиле Ибрагимовича – игроку прочат премию Пушкаша (ВИДЕО)

Дубля Эрмедина Демировича оказалось недостаточно, чтобы победить в основное время. Более того, на 89-й минуте Ник Вольтемаде сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

В овертаймах команды еще раз обменялись голами, после чего определили победителя в серии пенальти. Игрокам Айнтрахта и Штутгарта пришлось нанести по 10 ударов – Решающими оказались промах Франкерта и гол Ассиньона.

Так Штутгарт вышел в следующий раунд Кубка Германии.