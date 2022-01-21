Аргентинец подписал новый контракт до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер Астон Виллы пропустил позорный гол в матче с Манчестер Юнайтед – номинант на курьез года

В сентябре 2020 года Астон Вилла заплатила Арсеналу за Мартинеса 20 млн фунтов. Эми совершил настоящий прорыв, став одним из лучших вратарей АПЛ. В текущем сезоне статистика 29-летнего вратаря несколько просела – 30 пропущенных голов в 20 матчах (только 5 "сухих").

Добавим, что Мартинес также является основным голкипером сборной Аргентины. Он был одним из главных творцов победы "альбиселесте" на последнем Копа Америка.

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