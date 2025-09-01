Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Тоттенхэм достиг договоренности с ПСЖ об аренде Рандаля Коло Муани с правом выкупа в конце сезона. Французский нападающий уже в ближайшее время присоединится к составу лондонцев.

25-летний Коло Муани оказался вне планов Луиса Энрике в ПСЖ и настаивал на переходе, чтобы получить стабильную игровую практику. Прошлой весной он провел аренду в Ювентусе, где в 22 матчах забил 10 голов и оставил положительное впечатление, однако туринцы не смогли договориться с парижанами о повторной сделке.

Теперь француз получает новый шанс в составе "шпор", которые летом серьезно перестроили атакующую линию. Наставник Тоттенхэма Томас Франк сможет рассчитывать на мощный набор форвардов – Коло Муани присоединится к Мохаммеду Кудусу, Хави Симонсу, а также уже имеющихся Доминика Соланке и Ришарлисона.

Напомним, что Тоттенхэм в прошлом сезоне победил в Лиге Европы и благодаря этому будет выступать в нынешней Лиге чемпионов.

