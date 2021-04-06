Поединок против команды Луческу может стать последней возможностью для подопечных Каштру громко хлопнуть дверью в этом сезоне.

Как известно, уже 17 апреля состоится одно из самых ожидаемых противостояний в УПЛ – встреча между Шахтером и Динамо.

Маркевич назвал главное условие, при котором Шахтер сможет отобрать чемпионство у Динамо

"Горняки" в присущем для себя стиле начали подготовку к Классического и вне футбольного поля. Дончане в клубных соцсетях представили постер матча 22-го тура против киевлян. Он выполнен в стиле нового фильма Mortal Kombat, который выйдет в конце этого месяца.

"Победит чемпион", – такая надпись красуется на изображении, на котором можно узнать Манора Соломона и Сергея Сидорчука.

Напомним, встреча состоится на НСК Олимпийский в 19:30. Динамо после 20-ти туров уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 пунктов.

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