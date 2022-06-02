Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями от поединка с Украиной в рамках полуфинала плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Буду откровенен – победила лучшая команда. Поздравляю Украину и желаю ей удачи в Кардиффе. Думаю, там будет хороший матч и жаль, что нас не будет среди его участников. Сегодня был вечер Украины, а не Шотландии", – приводит слова Кларка официальный сайт УАФ.

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Добавим, что Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора в ЧМ-2022, голами за "сине-желтых" отличились Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

Следующим соперником сборной Украины в борьбе за путевку на ЧМ-2022 станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе, начало в 19:00.

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