"Поздравляю Рому с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против мотивированной команды, как Шахтеру было с Интером. Роме нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда победители не побеждают, но этого не случилось.

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Победил класс, самая сильная команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю Роме побеждать дальше. Смотрим на матчи в Украине, где продолжим свой путь. Рома – отличная команда, и мы были рады сыграть с ней. Мы анализировали соперника перед матчем, но не сумели реализовать то, что подготовили. Иногда вы делаете все возможное, но не получаете результата – это футбол.

Первые и последние 10 минут матча важны в футболе, игроки пытались, но теряли концентрацию. Мы сделали все, что в наших силах, и это самое главное", – приводит слова Скрипника Forzaroma.

Напомним, Заря была разбита Ромой (0:4) и вместе с Динамо и Шахтером осталась без евровесны.

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