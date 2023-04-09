"Мы говорим о победе в Ла Лиге. Я не понимаю критики. Победа в Ла Лиге – это охр***но. Мы выиграли пять раз Лигу чемпионов за всю историю, и от нас требуют выиграть еще. Но победа в чемпионате Испании дает вам стабильность.

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Я помню, как Зидан после победы в Лиге чемпионов сказал, что цель заключалась в том, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы ценим то, что нам удается сделать. Наш соперник – Реал, это очень сильная команда. Теперь для нас победа в Ла Лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным.

Когда чемпионство будет выиграно, мы будем праздновать, но ничего еще не сделано. Мы должны быть сосредоточены и хорошо провести следующий матч, чтобы получить жизненно важные баллы", – цитирует Mundo Deportivo наставника "блаугранас".

Напомним, что Барселона 10 апреля сыграет против Жироны. В настоящее время подопечные Хави возглавляют турнирную таблицу в Ла Лиге, имея в своем активе 71 пункт. Каталонцы опережают Реал, который проиграл Вильярреалу (2:3) в 28 туре, на 12 очков.

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