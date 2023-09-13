Северная Македония обострила борьбу за второе место в группе C, обыграв Мальту. Смотрите видео голов и обзор встречи Мальта – Северная Македония на "Футбол 24".

Уже на 5 минуте Эльмас классным ударом в дальний угол открыл счет во встрече. Мальта осуществила два неплохих подхода, но забить не удалось. Македонцы перед перерывом удвоили преимущество – Манев замкнул навес Барди с углового.

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Перед перерывом счет мог стать разгромным, но вратарь сумел справиться с ударом Барди со штрафного. Во втором тайме Алиоски имел хороший момент, однако счет 0:2 сохранился до конца игры.