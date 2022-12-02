Уругвай добыл печальную победу над Ганой в матче 3 тура чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Гана могла забивать первой, но Андре Айю не реализовал пенальти за фол против Кудуса. Уругвай ответил двойным ударом благодаря связке Суарес-Де Арраскаэта. Экс-звезда Барселоны пробивал под добивание и напрямую ассистировал, а плеймейкер Фламенго дважды оказывался в правильном месте.

Уругвай победил Гану, но драматично вылетел с ЧМ-2022 – корейцы подложили свинью и довели Суареса до слез

Такой счет выводил в плей-офф именно "Ла Селесте", пока не произошла сенсация в параллельном матче. Южная Корея на последних минутах дожала Португалию, доведя до слез Суареса и компанию.