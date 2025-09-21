ЛНЗ одолел Рух в матче 6-го тура чемпионата Украины (1:0). Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Для главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева этот матч имел особое значение: специалисту пришлось противостоять своей бывшей команде, которую он покинул этим летом ради черкасского клуба.

ЛНЗ минимально победил Рух – Пономарев продлил рекордную проигрышную серию своей бывшей команды

ЛНЗ сумел первым проявить себя на поле. На 32-й минуте Яшари отдал точную передачу на ход Просперу, который вышел из-за спины Романа, обыграл Герету и спокойно отправил мяч в пустые ворота. Этот гол оказался единственным и решающим в матче, принеся ЛНЗ победу.

