Самый веселый игрок в раздевалке Черноморца: Ян Вечный.

Самый эпичный фейл на тренировке или матче: Фейл за СК Днепр-1 в матче с Минаем – две желтые за один эпизод.

Стадион, на котором мечтаете сыграть: Сантьяго Бернабеу.

Клуб, за который хотели бы выйти хотя бы раз: Реал Мадрид.

Воспитанник Динамо жестко высказался об УПЛ: "Переоцененный уровень игроков"

Самая эмоциональная победа в вашей карьере: Победа с Черноморцем против Ворсклы на выезде – тогда она подарила надежду, что можем остаться в УПЛ.

Поражение, которое вспоминаете до сих пор: Здесь наоборот – лучше вспомню гол. Мне очень нравится гол в матче Динамо Брест – 1:1.

Ваш самый красивый гол: Именно тот – за Динамо Брест, в матче, завершившийся 1:1.

Кумир в детстве: Анри.

Самый атмосферный стадион в Украине: Черноморец.

Фраза или правило, которое вас держит в тонусе: Футбол – это ежедневная работа над собой. Я стараюсь не останавливаться, даже когда трудно, и продолжаю двигаться, кто бы что ни говорил.

Хобби вне футбола: Люблю рыбалку, волейбол на песке, некоторые компьютерные игры и играть в карты в компании.

Цитата или правило, по которому живете: Для меня самое важное – быть честным перед самим собой, – сказал Хобленко для YeSport.

Напомним, Алексей Хобленко является воспитанником Динамо, в структуре которого находился с 2011 до 2016 года. В Украине нападающий выступал за Полтаву, Закарпатье, Черноморец, СК Днепр-1, Карпаты, Кривбасс, ЛНЗ. За рубежом играл в составе польского Леха, белорусского Динамо Брест, норвежского Стабека и эстонской Левадии.

Черноморец по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, однако Хобленко остался в клубе, продлив контракт еще на год.

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