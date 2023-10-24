"Мы должны думать о математическом выходе в плей-офф. Барса - это клуб, который обязан выигрывать все соревнования. Это связано с историей команды. Игра против Шахтера очень важна. Мы должны добыть три очка, что станет дополнительной мотивацией для игры на выходных против Реала.

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Я чувствую себя уверенно, доволен тем, как идут дела. Я пользуюсь возможностью и стараюсь показать себя как можно лучше и помочь команде. Каждый раз, когда оказываюсь на поле, независимо от того, выхожу я на замену или в старте, стараюсь показать свою лучшую версию – помогать, забивая или ассистируя.

Благодарен Хави. Он добавил мне уверенности. Я многому научился у него. Мы говорим о том, в чем я могу совершенствоваться. Пришло время взять на себя ответственность в атаке. Я готов сделать шаг вперед.

Молодые игроки? Они пришли сильными и с хорошими качествами. Есть давление, но они также имеют огромный потенциал. Посмотрите на Гиу, ему понадобилось всего 35 секунд, чтобы забить. Он может нам помочь", – цитирует Торреса Marca.

Напомним, что Барселона сыграет против Шахтера 25 октября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени. Сейчас каталонцы лидируют в своей группе Лиги чемпионов, имея шесть очков. "Горняки" набрали три балла и находятся на третьей строчке.

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