Металлист 1925 обыграл Колос (1:0) в матче седьмого тура УПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

На старте встречи Пахолюк отбил перед собой удар Калюжного, защитник Колоса выбил мяч, не дав Итодо добить мяч в ворота. Позже Гусол прострелил в штрафную, мяч попал к Алефиренко, но вингер не попал по воротам с убойной позиции.

Металлист 1925 одолел сенсационный Колос и поднялся на второе место УПЛ

Интересно, что за игрой на стадионе наблюдал главный тренер Полесья Руслан Ротань вместе со своим тренерским штабом. На 63-й минуте Литвиненко отдал пас на фланг Рашице, а тот сделал мягкую подачу, которую замкнул Антюх. Металлист 1925 одержал минимальную победу и опередил Колос в турнирной таблице.

