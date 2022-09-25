Победа, которая не оставила Украине вариантов, в видеообзоре матча Шотландия – Ирландия – 2:1
Шотландия одолела Ирландию в рамках 5-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Начало отчетного матча было полностью за гостями, которые смогли забить два гола. Правда, один из этих мячей отменили из-за офсайда. Ответственность за камбэк взял на себя Райан Кристи. Полузащитник Борнмута сначала ассистировал Хендри, а в конце матча забил победный пенальти.
Шотландия оформила камбэк против Ирландии и вернула себе лидерство – матч с Украиной решит все
Шотландия благодаря такому результату набрала 12 очков и вернулась на первое место в группе, опередив Украину на два зачетных пункта. В последнем туре эти команды в очном матче выяснят, кому достанется путевка в Лигу А. Команде Александра Петракова теперь нужна исключительно победа.