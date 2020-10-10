Колумбия разгромила Венесуэлу в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2022, а главными героями стали игроки Аталанты Дуван Сапата и Луис Муриэль. Смотрите видео голов и обзор матча Колумбия – Венесуэла.

КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 1-й тур

Колумбия – Венесуэла – 3:0

Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, 45+3

Матч начался с ужасной травмы Ариаса уже на 7 минуте, что только разозлило колумбийцев. Уже на 16 минуте Сапата замкнул передачу Куадрадо с фланга. Чуть позже Муриэль получил мяч в штрафной и расстрелял дальний угол ворот. А перед перерывом Луис поставил эффектную точку в матче, промчавшись по собственной половины и пробив в ближний угол.

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Отметим, что Колумбия присоединилась к Бразилии, Аргентине и Уругваю в квартете лидеров отбора в Южной Америке, одержав победу в стартовом туре.

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