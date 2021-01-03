Реал дважды отмечался в дебюте обоих тайме: в первом Васкес головой замкнул точную передачу от Асенсио с фланга, а во втором исполнители уже поменялись ролями – Марко ассистировал, Лукас уверенно прошил голкипера. Сельта же почти ничего у ворот Куртуа не создала.

Реал уверенно одолел Сельту и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

2:0 – Реал временно стал лидером Примеры с 36 очками, опередив Атлетико на один пункт ("матрасники" сегодня, 3 января, еще будут играть с Алавесом). Сельта осталась на 8 месте с 23 зачетными баллами.