Матч активнее начали номинальные хозяева. Напомним, что игра проходила в Кропивницком, где Полтава будет проводить все свои домашние матчи. Полтава могла открывать счет уже на 1-й минуте – Одарюк мощно пробил в ближний угол, но немного не попал в ворота.

Полтава одержала дебютную победу в УПЛ, переиграв Верес в ярком матче

Первый тайм проходил в невысоком темпе, и хозяева смогли отличиться: на 34-й минуте Бужин выполнил подачу с правого края, а Мисюра сбросил мяч на Веремеенко. Защитник Полтавы с разворота пробил точно под дальнюю штангу.

Во втором тайме Верес активно давил на ворота хозяев: кое-где блестяще действовал голкипер Восконян, а в других моментах атакующим игрокам гостей банально не хватало точности. Отметим что матч прерывался из-за воздушной тревоги. В итоге матч завершился минимальной победой Полтавы – 1:0.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо