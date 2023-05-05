Победа Де Дзерби с шансами на ЛЧ в видеообзоре поединка Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
09:46 - Читати українською
Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед в перенесенном матче 28-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор игры Брайтон – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".
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Команды обменялись моментами Антони и Митомы, но обоим не удалось их реализовать. Немало ударов заблокировали защитники в первой половине, а после перерыва в игру активно вступал Стил.
Брайтон дожал МЮ в сумасшедшей концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ
Во втором тайме игра шла к ничьей, хотя концовка была за Брайтон. Именно за это "чайки" были вознаграждены, заработав право на пенальти на 90+5 - Шоу сыграл рукой в штрафной. Мак Аллистер реализовал 11-метровый, принеся победу Брайтону.
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