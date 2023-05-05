Команды обменялись моментами Антони и Митомы, но обоим не удалось их реализовать. Немало ударов заблокировали защитники в первой половине, а после перерыва в игру активно вступал Стил.

Брайтон дожал МЮ в сумасшедшей концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ

Во втором тайме игра шла к ничьей, хотя концовка была за Брайтон. Именно за это "чайки" были вознаграждены, заработав право на пенальти на 90+5 - Шоу сыграл рукой в штрафной. Мак Аллистер реализовал 11-метровый, принеся победу Брайтону.