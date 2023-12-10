"Я доволен игрой своей команды. Сейчас хорошее время сыграть с Барселоной, поскольку для такого скромного клуба, как мы, столкнуться с ними, находясь выше в турнирной таблице – невероятно.

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Мы хотим победить, но нужно понимать, что мы не на уровне Барселоны. Это клуб с совсем другими целями, поэтому наша победа будет сенсацией", – цитирует Мичела Estadio Deportivo.

Напомним, каталонское дерби между Барселоной и Жироной состоится уже сегодня, 10 декабря, в 22:00. После 15-ти туров команда украинцев идет в турнирной таблице Ла Лиги второй, опережая "блаугранас" на 4 очка.

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