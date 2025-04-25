На 12-й минуте Козак разобрался с защитником в штрафной Ингульца и закручивал в ближний угол – Паламарчук в падении отбил. В ответ Пятов с линии штрафной стрелял по центру – удар получился слишком хилым. В середине тайма атака Александрии завершилась сбросом на десять метров, откуда Цара легко переправил мяч в сетку.

Александрия обеспечила бронзу УПЛ – "горожане" удержали победу над Ингульцом и приблизились вплотную к Динамо

Впоследствии Козак вывел Ковальца один на один, но тот попал в перекладину. В конце тайма он упустил второй супершанс, замкнув с нескольких метров над воротами. После перерыва Паламарчук продолжил спасать Ингулец после многочисленных голевых попыток александрийцев. В конце концов, все завершилось минимальной победой и гарантированными бронзовыми медалями для команды Руслана Ротаня.