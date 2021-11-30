"Я думаю, что у него и так отличная карьера. По таланту и мастерству – это Азар. Коноплянка многого добился. Поиграл в Днепре, Севилье, Шальке, Шахтере и сборной Украины.

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Нельзя говорить, что у него неудачная карьера. Это смешно. У него были все данные для более высокого уровня. Для Реала, Барселоны или Челси. Но не вышло. Почему? Ответа нет. У него было предложение от Ливерпуля, который очень хотел Коноплянку. Ему писал и Роджерс, и лично Джеррард. Не получилось", – сказал Кравченко в комментарии YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка провел за Шахтер всего 2 матча в квалификации Лиги чемпионов (против Генка и Монако). В УПЛ 32-летний полузащитник на поле не выходил.

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