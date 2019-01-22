По стопам Суареса: Вербич стал голкипером и совершил сейв после удара Че Че – видео дня

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич может не только забивать голы за киевлян, но и спасать "бело-синих" от пропущенных мячей.

25-летний словенец во время тренировочной сессии Динамо в испанской Марбелье попробовал свои силы в рамке ворот. У Беньямина достаточно неплохо получалось, ведь он парировал несколько ударов от своих одноклубников.

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В частности, сейв после удара от Че Че Беньямин опубликовал в своем Instagram.

К слову, ранее во время сборов киевского клуба испытывал свои силы в рамке ворот Андрей Ярмоленко, а нынешний форвард Барселоны Луис Суарес любит во время тренировок переквалифицироваться из нападающего во вратаря. В 2010 году уругваец во время матча своей сборной против Ганы был вынужден отбить мяч руками. Тогда в ворота уругвайской сборной назначили пенальти.