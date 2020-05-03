"По стилю игры он напоминал мне Милевского": Рианчо был удивлен уходом Яремчука из Динамо

Экс-ассистент бывшего главного тренера Динамо Сергея Реброва Рауль Рианчо поделился мыслями относительно Романа Яремчука.

"Я с ним лично не сталкивался. Яремчук работал в молодежной команде вместе с Висенте Гомесом. Мне очень импонировал этот футболист.

Рианчо выделил украинцев, которые могли бы стать успешными в топ-чемпионатах

По стилю игры он напоминал мне Артема Милевского. Я был очень удивлен, когда Динамо отпустило Романа. Это для меня до сих пор загадка", – сказал Рианчо в комментарии изданию Gazeta.ua.

Напомним, Яремчук – воспитанник львовских Карпат. Во взрослом футболе дебютировал в составе киевского Динамо в 2012 году, за которое выступал до 2017-го. 2016 год провел в аренде в Александрии, а в следующем году за 2 млн евро стал игроком Гента. В текущем сезоне сыграл за бельгийский клуб в 30 поединках во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

Рианчо работал вместе с Ребровым в тренерском штабе Динамо в 2014-2016 годах. За это время киевляне дважды становились чемпионами Украины.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають