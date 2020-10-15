"Защитный вариант – на Шевченко не похож. Оказалось, что терпели – новое слово в футболе. Во всяком случае, наша команда отбилась, сыграла компактно, на очень высоком уровне дисциплины. В моментах выручил Бущан. У него все есть – рост, прыгучесть, чутье. Это очень перспективный вратарь. Он еще должен вырасти. В этом матче взял три или четыре "мертвых мяча". Я поздравляю Георгия и всю команду. Главное в этом противостоянии был результат. Добыли три очка.

Де Хеа подарил Украине победу над Испанией – окружение голкипера раскрыло парадоксальный секрет фейла

Пока у нас нет лучших центральных защитников, чем Кривцов и Матвиенко. Миколенко – игрок левой бровки. У него есть скорость, отбор, атлетизм – он должен и будет играть на этой позиции, потому что сильнее всех. Мне очень нравятся его игра и прогресс. Так что эти два игрока из Шахтера, плюс, Степаненко, вернутся в основной состав. Тарас – один из лучших в Европе опорных полузащитников. Он все время в борьбе и отборе.

Малиновского и Зинченко мы никуда не денем. Ярмоленко тоже, но это не тот Ярмоленко, который был год назад. Он не играет. Скамейка не дает роста футболисту. Раньше обводил, забивал, проходил с центра, как Цыганков сейчас. Виктор забил, но там нужно Де Хеа ставить двойку. Куда он полез? В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь. Он проигрывает Георгию.

Бущан будет лучшим вратарем в Украине. У него есть все данные, а ошибки поправят и подскажут, как с ними справиться. Георгий доказал, что он сейчас лучший", – поделился Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории обыграла Испанию (1:0), а единственный гол забил Виктор Цыганков после неудачного выхода из ворот Давида Де Хеа.

"Не поспішайте списувати Пятова": Маркевич – про велику надію, "футбол Фоменка" і найкращих у складі збірної України