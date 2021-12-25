Динамо Брест на своем сайте обнародовало результаты голосования за звание лучшего форварда команды в сезоне 2021 года.

Беленький официально стал игроком Динамо Тбилиси

Бесспорную победу одержал украинец Станислав Беленький, набравший 78,08% голосов болельщиков. Наш легионер со значительным отрывом опередил Александра Шестюка – 15,1%.

Напомним, Беленький выступал за белорусский клуб на правах аренды из Дунайской Стреды. В 31-м матче он сумел забить 14 голов (4 ассиста), что позволило ему оказаться в тройке лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. К слову, недавно украинец подписал контракт с тбилисским Динамо.

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