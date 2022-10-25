"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы.

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Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать. Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины впервые за 12 лет получила путевку на молодежный чемпионат Европы. В финальной части Евро-2023 подопечные Руслана Ротаня сыграют в группе B, где ее соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

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