По пути Агуэро и Гарсии – Барселона ради еще одного игрока Ман Сити готова отдать своего воспитанника
Барселона настроена переманить на Камп Ноу еще одного защитника Манчестер Сити.
Недавно в столицу Каталонии из Манчестера перебрались Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Теперь к ним может присоединиться Эмерик Ляпорт, сообщает Sport.es.
Серхи Роберто может перебраться в АПЛ
По информации издания, Барселона в летнее трансферное окно попытается подписать защитника, за которого, в отличие от Агуэро и Гарсии, придется платить. У каталонцев определенные проблемы с финансами, поэтому часть суммы трансфера клуб готов покрыть благодаря Серхи Роберто, который якобы интересен Манчестер Сити.
Ранее в СМИ фигурировала информация, что Эмерик Ляпорт недоволен своим положением в манчестерском клубе, за который в прошлом розыгрыше АПЛ сыграл только 16 матчей.
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