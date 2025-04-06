"В футболе главное – это результат. Можно создавать много моментов, играть лучше соперника, но все будут обращать внимание именно на результат. Руху нужно и дальше спокойно работать, потому что впереди у нас еще 8 матчей и оттачивать свою игру.

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Необходимо избавиться от волнения и излишнего давления. Хочется, чтобы ребята стали более раскованными и психологически уверенными. Убежден, что со временем наши старания будут подкреплены хорошими результатами. Любые очки сейчас будут важными для команды. Мы не в сложной ситуации, чтобы волноваться за место в турнирной таблице, думаю, победа вернула бы команде психологический баланс и Рух снова начал бы стабильно набирать очки.

Начало 2025 был стрессовым в игровом плане, ведь всегда непросто, когда уходит 5 ключевых игроков и приходит 8 новичков, это существенные изменения, которые требуют времени, потому что новым футболистам надо адаптироваться и к команде, и к требованиям тренерского штаба. Сейчас мы еще высчитываем свой оптимальный состав, варьируем схемы, но уже совсем скоро определится костяк ключевых игроков. В то же время каждый из наших футболистов является важным для команды и есть здоровая конкуренция – каждый может получить место в старте, если демонстрирует необходимый уровень.

Сейчас команда восстанавливается после кубкового матча с Динамо и должна в полной боевой готовности подойти к игре с Колосом. Это сильный соперник со своими задачами – остаться в Премьер-лиге. У Колоса много очень квалифицированных игроков и по подбору футболистов этот клуб точно не на своем месте в турнирной таблице. Недавно ковалевцы сменили главного тренера и эта команда настроена в каждой игре отдавать все силы и играть на максимуме возможностей, поэтому нас ждет непростой поединок", – приводит слова Пономарева официальный сайт Руха.

Напомним, поединок 23-го тура УПЛ Колос – Рух состоится 7 апреля в Ковалевке. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

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