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Зирка имеет шансы на спасение, – хавбек клуба Аверьянов

09:15 67 Читати українською
Зирка имеет шансы на спасение, – хавбек клуба Аверьянов
Зирка имеет шансы на спасение / Фото ФК Зирка

Хавбек Зирки Максим Аверьянов прокомментировал снятие клуба из Первой лиги сезона 2018/19 и оценил шансы на спасение клуба.

"Нам сказали в субботу утром, что команды не будет. Это, конечно, был шок у всех, никто этого не ожидал! У нас даже мысли не было, ведь за день до этого нам рассказали планы на дальнейшие сборы, пришла зарплата – все надеялись на лучшее, а получилось так, как получилось...

Зирка официально снялась с Первой лиги

Хотя, по моей информации, еще есть какие-никакие шансы на спасение клуба. Будем надеяться, что этот клуб будет жить, потому что мало команд осталось с такой историей, как у Зирки!", – цитирует Аверьянова Sport Arena.

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Максим Аверьянов Максим Аверьянов Зирка Зирка Первая лига
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