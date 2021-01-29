"Интересная ситуация. В Андерлехте заявляют, что довольны адаптацией защитника в Бельгии, однако, Михайличенко даже не попадает в заявку. Футболисту не объясняют, почему так. Но этот этап Богдану нужно пройти, можно стать сильнее.

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В ближайшее время будем разговаривать на эту тему в клубе. Михайличенко сейчас нужна игровая практика, ведь он неплохо себя зарекомендовал в сборной Украины, поэтому очень хочет попасть на Евро", – цитирует Ящука Команда 1.

Напомним, Михайличенко перебрался в Андерлехт прошлым летом и успел сыграть 13 матчей, в которых забил гол и отдал результативную передачу. В начале сезона 23-летний украинец был основным футболистом, но в последнее время Венсан Компани оставляет его вне заявки. Последний раз Богдан выходил на поле еще в декабре прошлого года.

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