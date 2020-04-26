"По игрокам у нас топ-сборная должна быть": Леднев разочарован результатами молодежки

Полузащитник сборной Украины U-21 Богдан Леднев поразмыслил по поводу неудач подопечных Руслана Ротаня в последних матчах "сине-желтых".

"Почему у сборной Украины U-21 такие результаты? Не знаю. Для нас это тоже большая загадка. По игрокам у нас топ-сборная должна быть. Должны на этом уровне хорошо выступать. Но что-то не получается. Никто не знает причину. Если б знали, давно уже исправили бы и не проиграли матчи.

Леднев через возвращение в Динамо хочет получить приглашение в сборную Украины

Одной причины нет. Все вместе как-то... Считаю, что и тренер, и игроки подобраны хорошо, но не знаю, что не так сейчас", – сказал Леднев на странице программы "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и держала одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка