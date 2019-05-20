"По духу мне ближе Украина", – экс-голкипер "сине-желтых" объяснил, почему покинул аннексированный Крым в 2014 году

Бывший голкипер Таврии, ряда российских клубов и сборной Украины Максим Левицкий рассказал о переезде из Крыма в Киев.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России. Когда выступал за московское Динамо, оформил себе российское гражданство.

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Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украине. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала.

В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети – граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский – это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился.

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Я считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 года дебютировал за "сине-желтую" команду на Уэмбли в матче с Англией. Это было прекрасно", – цитирует Левицкого Sport Arena.