Плотный график и реформа трансферов – Гари Невилл предложил АПЛ оригинальный план действий во время пандемии

Экс-защитник Манчестер Юнайтед предложил прибегнуть к значительным реформам, чтобы спасти чемпионат Англии.

Экс-футболист, а ныне телеведущий Гари Невилл предложил английской Премьер-лиге собственный вариант возобновления чемпионата Англии в своем твиттере.

Восемь одноклубников Ярмоленко изолированы с симптомами коронавируса

45-летний англичанин прежде всего требует как можно скорее доиграть текущий сезон, как только это станет безопасно, а календарь следующего при потребности нужно уплотнить. Также Невилл считает необходимым продление действующих контрактов футболистов и тренеров до конца нынешнего розыгрыша АПЛ.

Наиболее оригинальная идея Гари – открыть трансферное окно в мае и не закрывать его до завершения следующего сезона. Кроме того, эксперт выступает за предоставление финансовой помощи тем клубам, которые в ней нуждаются – включая представителей низших лиг.

Сам Гари Невилл вместе с бывшим одноклубником Райан Гиггзом предоставил английским медикам бесплатный приют в своем отеле в Манчестере.

Ливерпуль рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства – клубы АПЛ склоняются к драматичному решению