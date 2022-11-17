В июле у Алле диагностировали рак яичек. Эта новость стала ударом для нападающего, который перешел из Аякса в дортмундскую Боруссию. Вместо начала нового этапа карьеры всё застопорилось: 21 июля Алле лег под нож, после чего началась длительная реабилитация.

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В последние месяцы дела у нападающего, казалось, шли все лучше и лучше. В прошлом месяце, 11 октября, он произнес обнадеживающие слова. Он даже осмелился подумать о возвращении: в интервью сайту УЕФА форвард заявил, что отсчитывает дни до возвращения на поле.

К сожалению, оптимизм Себастьяна не оправдался. В среду, 16 ноября игрок в своём Instagram объявил о том, что ему понадобится еще одна операция. "Я знал, что химиотерапия может не сработать. Эта битва для меня еще не окончена. Мне нужна еще одна операция, чтобы навсегда удалить эту опухоль, которая не дает мне играть в футбол", – написал Алле.

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