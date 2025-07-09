"Плюнули в лицо": жена звезды Металлиста 1925 года разнесла скандальное решение клуба – ранее игрок выступал в Ла Лиге
Избранница футболиста Металлиста 1925 Василия Кравца, Ярина, отреагировала на вердикт Младена Бартуловича.
Ярина Кравец поделилась эмоциями после решения Младена Бартуловича избавиться от Василия Кравца и Владлена Юрченко.
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Ранее проект ТаТоТаке сообщал, что хорватский специалист устроил чистку в Металлисте 1925 и хочет избавиться от двух ветеранов команды.
"Были основными! Играя от свистка до свистка. Вывели команду (в УПЛ). А в итоге плюнули в лицо!" – написала Ярина Кравец в соцсетях в ответ на этот инсайд.
Напомним, что 27-летний Василий Кравец выступал ранее за Карпаты, Полесье, Днепр-1, Лех, и испанские Луго и Спортинг Хихон. 31-летний Юрченко до Металлиста 1925 играл за Байер, Зарю, Десну и ряд других клубов.
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