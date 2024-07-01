Римский клуб надеется чуть ли не бесплатно подписать главную звезду киевлян Николая Шапаренко.

Как сообщалось ранее, Лацио рассматривает возможность трансфера полузащитника Динамо Николая Шапаренко. Скауты римской команды присутствовали на матчах сборной Украины на Евро-2024 и остались довольны его игрой.

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По информации Calcio Mercato, "орлы" готовятся сделать предложение Динамо по трансферу игрока. В клубе уверены, что украинец может хорошо адаптироваться в схеме Марко Барони на позиции атакующего полузащитника.

Отмечается, что контракт Шапаренко с Динамо заканчивается через год, поэтому Лацио уверен, что может приобрести игрока за 10 миллионов евро. В Николае видят замену для Луиса Альберто, который перешел в Аль-Духайль. Другим вариантом является экс-одноклубник Виктора Коваленко – Николо Камбьяги из Эмполи.

Интересно, что президент Динамо ранее заявлял, что Шапаренко стоит не менее 300 миллионов евро.

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