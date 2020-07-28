Плей-офф за выход в Первую лигу: определились даты и потенциальные пары

Сегодня (28 июля) состоялась жеребьевка за право участия в следующем розыгрыше Первой лиги, информирует официальный сайт ПФЛ.
Уже известны две команды Второй лиги, которые смогут побороться за повышение в классе – это Верес и Альянс. Они встретятся с двумя неудачниками текущего сезона Первой лиги. Сейчас 15 и 16 места занимают МФК Металлург и Черкащина соответственно.
Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец
Расписание матчей:
15 августа
Верес – 16 место Первой лиги
15 место Первой лиги – Альянс
19 августа
16 место Первой лиги – Верес
Альянс – 15 место Первой лиги
Напомним, Вторая лига была вынуждена досрочно завершить сезон и утвердить таблицу по результатам 20 туров с 30-ти. А вот Первая лига таки возобновилась и доиграет все матчи.
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