Оба матча 1/8 финала между РБ Лейпциг и Ливерпулем могут состоятся на нейтральных полях, сообщает The Times.

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С первым все решено – английской команде запретили въезд в Германию, поэтому формально домашний поединок "быков" будет принимать Будапешт. Впрочем, РБ Лейпциг также не собирается отсиживать карантин после визита в Великобританию на ответный матч. Скорее всего, Ливерпулю также придется искать нейтральную арену.

УЕФА обеспокоен массовыми проблемами с переносом еврокубковых матчей и вполне может прибегнуть к плану Б. В крайнем случае плей-офф состоится по образцу прошлой кампании – все стадии из одного матча, а участники соберутся в стране, которая отвечает критериям безопасности.

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