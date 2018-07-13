Плеа перешел в Боруссию М

Украина — 15:53 380
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Золотой мальчик Сиприано, который отказал Барселоне: кого подписал Шахтер на позицию лидера клуба
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ЧМ-2018: ФИФА запрещает показывать российских болельщиц во время матчей, украинский тренер – противЧМ 2018 — 13:11 1019
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Челси официально подтвердил отставку КонтеАнглия — 12:32 195
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Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату МессиИспания — 11:23 1177
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Ярмоленко: Решение Боруссии продать меня выглядело неожиданным и страннымАнглия — 10:12 699
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