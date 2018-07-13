Плеа перешел в Боруссию М

Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Ниццы Алассана Плеа.

Боруссия М на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего Ниццы Алассана Плеа. Контракт рассчитан на 5 лет.

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В сезоне 2017/2018 француз сыграл 46 поединков за Ниццу, в которых забил 21 гол и отдал 6 ассистов.

Напомним, Боруссия М продала защитника Янника Вестергора в Саутгемптон.