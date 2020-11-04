Главный герой Боруссии М в матче против Шахтера Алассан Плеа коротко резюмировал разгром "горняков" в 3-м туре группового этапа ЛЧ.

"Это был фантастический вечер для всех нас. Конечно, забивать голы можно только в том случае, если у вас за спиной такая сильная команда. Но мы работали для этого в двух предыдущих играх", – цитирует Плеа Bild.

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Заметим, что форвард Гладбаха Алассан Плеа стал главным обидчиком Шахтера – его хет-трик помог Боруссии М уничтожить "горняков" со счетом 6:0 на НСК Олимпийский.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым, а вот Боруссия М завоевала лидерство. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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