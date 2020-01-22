Платини вернулся в футбол – экс-президент УЕФА получил новую должность

Скандально известный бывший глава УЕФА Мишель Платини хочет восстановить футбольную чиновничью карьеру.

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини возвращается в большой футбол, сообщает издание AFP. Трехкратный обладатель "Золотого мяча" стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа.

Платини: ФИФА действует, как мафия – она может заставить любого человека исчезнуть из футбола

"Мишель Платини обладает уникальными навыками общения, связями и знаниями. Он всегда будет человеком, к которому прислушиваются. Я знаю Платини с 1972 года. Ему удавалось продвигать свои идеи, будучи президентом УЕФА. Его всегда слушали на самом высоком уровне", – цитирует президента FIFPro Филиппа Пиа AFP.

Напомним, осенью в 2015 года Платини был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности за получение от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера 2 миллионов швейцарских франков из средств организации. Позже дисквалификация была сокращена до четырех лет. Отстранение Платини закончилось 8 октября 2019 года. 16 декабря стало известно, что ФИФА подала в суд на Платини и Блаттера, требуя взыскать те же 2 миллиона франков (1,8 миллиона евро).

Россия получила бан на 4 года – как дисквалификация от WADA влияет на Евро-2020 и ЧМ-2022