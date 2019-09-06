Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности после дисквалификации из-за коррупционного скандала

Легендарный француз готов возобновить свою работу на благо европейского футбола.

"Я вернусь. Пока не знаю, где и как, но вернусь.

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Не могу останавливаться на этой глупой дисквалификации. Я никогда не чувствовал себя отстраненным. Я стал жертвой заговора, к которому причастны люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но я не говорю, что это заговор со стороны швейцарских властей. И я намерен написать книгу, в которой расскажу всю правду", – приводит слова Платини RTS.

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Напомним, срок дисквалификации бывшего главы УЕФА заканчивается 7 октября этого года.