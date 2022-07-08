Федеральный уголовный суд Швейцарии сегодня, 8 июля, объявил приговор по делу 86-летнего Йозефа Блаттера и 67-летнего Мишеля Платини. Оба признаны невиновными в коррупционном скандале, сообщает Reuters.

"Он хочет разорвать меня": Блаттер обвинил Инфантино в тайных играх и фальсификации коррупционного дела

Расследование длилось 7 лет, а экс-функционерам грозило лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В связи с обвинениями в коррупции и мошенничестве Блаттер и Платини ушли с должностей руководителей ФИФА и УЕФА соответственно, а сейчас суд поставил финальную точку в деле. Рассмотрение дела в швейцарской Фемиде длилось ровно месяц.

Прокуратура обвиняла их в мошенничестве, подделке документов, растрате и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о платеже примерно на два миллиона швейцарских франков (2,08 млн долларов), полученном Платини по распоряжению Блаттера в 2011 году со счетов ФИФА. Правоохранители сочли такие действия незаконными, но доказать это в суде не смогли.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра