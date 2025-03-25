Бывшие руководители УЕФА и ФИФА Мишель Платини и Йозеф Блаттер могут на некоторое время зажить спокойной жизнью после очередных разборок в суде.

Блаттера и экс-президента УЕФА Платини обвиняли в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

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В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, которая, по мнению прокуратуры, была незаконной. Расследование затянулось аж на семь лет. В 2022 году суд низшей инстанции Швейцарии оправдал Блаттера и Платини, впрочем, прокуратура это решение обжаловала. Двум функционерам грозило до 20 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.

Чрезвычайная апелляционная палата Швейцарского уголовного суда в городе Муттенц оправдала обвиняемых. Об этом сообщает RMC Sport.

Окончательная апелляция в Кассационный суд все еще возможна, но только по ограниченному числу правовых оснований.

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