Платини: Футболисты будут специально целиться в руку защитника, я всегда был против VAR

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выразил свое недовольство VAR на примере матча между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

"В течение многих лет в УЕФА я всегда старался защищать футбол и игроков. То, что произошло в среду, только подтвердило мои слова. Игрок ПСЖ просто отворачивался, а мяч попал ему в руку. Это произошло случайно.

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Рефери сделал то, что должен был – назначить угловой. Но потом ему посоветовали внимательнее посмотреть повтор. Когда пенальти назначают за попадание мяча в руку, то это идет против духа игры. Это может привести к тому, что футболисты будут специально целиться в руку защитника.

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Я всегда был против VAR. Когда я был футболистом, то понял, что повторы бывают обманчивы", – цитирует Платини Le Journal du Dimanche.