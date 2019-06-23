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"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана

18:04 726 Читати українською
"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана
Владислав Супряга – тренеры Барселоны и сборной Украины предрекают форварду молодежки большое будущее
Тарас Котив Тарас Котив

Владислав Супряга стал одним из героев чемпионата мира-2019 U-20. Нападающий, который принадлежит Динамо, но возвращается в СК Днепр-1 на правах аренды, заставил поностальгировать директора академии Барселоны.

Совсем недавно Супряга принес Украине U-20 золото ЧМ-2019, оформив дубль в финале. Хотя это уже не очень молодежный турнир, Владу еще только предстоит пробиваться к вершинам во взрослом футболе. Ужасающий с психологической точки зрения сезон в Динамо, где ему доверились на пару матчей, а потом отправили в глубокий дубль, может компенсировать этот успех – словно кредит под мизерные проценты, он дает 19-летнему форварду выйти из ямы и приступить к написанию истории с чистого листа. Статус чемпиона мира – такая вещь, о которой уже в ближайшем сезоне УПЛ забудут все, если ты не будешь результативен и не поведеш команду за собой. Однако это золотой пункт в резюме юного таланта.

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Владислав отыграл на турнире 2 первых матча в основе, после чего за 5 игр провел меньше времени, чем на старте молодежного Мундиаля. Несмотря на это Супряга стал одним из топ-5 ключевых игроков Украины на ЧМ-2019 по версии ФИФА: "Сборная без звезд, но полна таланта. Как отмечал Петраков, эта команда – собственно и является той звездой. Дублер в течение большей части турнира, в финале Супряга оформил убийственный дубль, воспользовавшись своим первым в плей-офф выходом в стартовом составе".

Стоит отметить, что на турнире аккредитовались сразу 155 скаутов, а наибольшее представительство имели топ-чемпионаты: Германия (23), Англия (20), Италия (18), Франция (13) и Испания (12). Словом, неудивительно, что некоторые наши футболисты вызвали интерес у команд из Европы. Проблема в том, что совершенно очевидно: те же Шахтер и Динамо не отпустят своих звезд просто для их перспективы и развития – европейцы могут предложить примерно 1-2 миллиона евро даже за лучших из лучших, а это не деньги для Суркиса и Ахметова. Аренду же без права выкупа рассматривают как вариант разве что Заря с Мариуполем и другие клубы УПЛ. Да и сами игроки осознают, что могут в перспективе зарабатывать в Украине не хуже, чем на Западе.

Динамовец, который возвращается к Михайленко в СК Днепр-1. Это может быть замечательная новость для всех. Впрочем, конечно, амбиции Супряги восходят значительно дальше. Его "откопал" бывший тренер Днепра Жорди Гратакос. Специалист, который сейчас работает директором академии Барселоны в Москве, хорошо знал, что делает. "У одного из героев финала ЧМ-2019 U-20 довольно интересная история", – пишет каталонский Sport.es. "Его первооткрывателем был не кто иной, как Жорди Гратакос, тогда еще директор академии Днепра. На один из привычных пробных тестов прибыл 12-летний Владислав, мальчик из небольшого города Сарата, неподалеку от Одессы".

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Маленький Супряга любил Гратакоса, который провел несколько встреч с его родителями, прежде чем те дали свое согласие на то, чтобы сын остался именно на базе этого клуба. Влад рос так быстро, что едва ли не каждый год в офис Днепра приходили от Шахтера и Динамо запросы о трансфере юного таланта. Впрочем Гратакосу каким-то чудом удавалось сдерживать игрока и его родителей от соблазнов. "Даже если это стоило ему денег из своего кармана, ведь время от времени он должен был помогать Владиславу в финансовую плане", – отмечает Sport.es.

На детско-юношеском уровне Супряга успел забить 50 голов за 54 матчей, а вот на более взрослом было уже похуже – 18 мячей за 65 игр. Неизбежное произошло лишь спустя 6 лет, когда Динамо подписало юного форварда, чтобы випустить его в стартовом составе на Аякс, Карпаты и Ворсклу, а потом... надолго забросить в молодежные команды. Совсем не так это должно было выглядеть, и здесь вина всех – от тренеров до самого игрока, который оказался не совсем готовым конкурировать и бороться за свое место, стиснув зубы, наперекор всем.

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Хотя нападающие, особенно в украинском реалиях, это история не только о голах или ассистах. Как можно оценивать Супрягу только в качестве бомбардира, если он за тот же молодежный Чемпионат мира получил 3 паса в чужой штрафной (единственный, который удалось использовать, принес гол в ворота Южной Кореи), а также 5 раз пробил по воротам (из 3-х попаданий в створ реализовал 2)? Большинство передач находили динамовца на границе средней и финальной зон поля. А вот его показатель дриблинга не может не радовать – 10 из 13-и обводок оказались успешными, хотя и здесь только 4 попытки вблизи чужой штрафной.

"Милан правильно делает, что следит за Супрягой. Ожидания - высокие. Главное, что у него большое будущее. Перейти в Милан будет немного сложнее, чем Миколенко, ведь тот уже выступает за национальную сборную Украины. В частности, не разочаровал в матче с Португалией. Но это талантливый парень, которого мы можем ожидать в главной команде", – заявил для миланских СМИ Андреа Малдера, тренер-ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины.

Итальянский портал Calciomercato называет Супрягу, рядом с голкипером Реала Андреем Луниным и другим динамовцем Георгием Цитаишвили одним из 10-и самых интересных игроков молодежного футбола, которых следует подписать. "Владислав был с одним из самых ожидаемых в финале молодежного ЧМ-2019, хотя перед тем проводил не очень впечатляющий турнир. Завоевал сцену дублем в решающей игре. Взрывная сила, способность прогрессировать и хороший тактический интеллект для атаки, в которой есть пространство".

Очевидно, что Супряга нуждается в тренере, который будет для него Петраковым, а не Хацкевичем. Чтобы, когда он упускал верный голевой момент (как в полуфинале ЧМ-2019 с Италией), на нем не ставили крест с ярлыками "сырости" и "непригодности уровню", а доверяли место в основе на следующую игру. Михайленко с его СК Днепр-1, похоже, именно такой. А присутствие в этой команде Булецы и Сафронова, других чемпионов мира из Украины, может помочь раскрыть еще один большой талант украинского футбола, с которым нужно тяжело и терпеливо работать.

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